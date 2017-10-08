В Москве и области ожидается погода без осадков и до 13 градусов тепла

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Теплая, комфортная и сухая погода ожидается в воскресенье в столичном регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10-12, по области будет от 8 до 13 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В понедельник ночью вновь пойдет дождь. В столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 12-14, по области будет от 10 до 15 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.