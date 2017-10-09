В Москве и области ожидаются дождь и до 14 градусов тепла

МОСКВА, 9 октября./ТАСС/. Дождливая, ветреная, но теплая погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, вновь пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, местами опять не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.