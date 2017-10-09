Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы планируют разработать график работ по достройке проблемного ЖК "Царицыно"

Москва
9 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В течение полугода также планируется завершить экспертизу объектов незавершенного строительства для определения объема и стоимости оставшихся работ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Предварительный график строительно-монтажных работ для завершения строительства первой и второй очередей ЖК "Царицыно" будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина.

"Дано поручение подрядчику второй очереди ООО "СК Стратегия" вместе с банком-кредитором ПАО "Промсвязьбанк" в ближайшее время представить график строительно-монтажных работ по завершению строительства первой и второй очередей ЖК "Царицыно", - пояснил Хуснуллин.

По словам заммэра, также для полномасштабного возобновления строительства необходимо восстановить проектную документацию и провести экспертизу объектов незавершенного строительства, для того чтобы определить объем и стоимость оставшихся работ. "Данную экспертизу город постарается провести максимум за шесть месяцев", - отметил он.

Хуснуллин добавил, что для скорейшей реализации проекта город готов взять на себя затраты по строительству внешних и внутриквартальных сетей. Заммэра также подчеркнул, что власти сделают все возможное для того, чтобы перевести апартаменты корпуса №35 второй очереди строительства в жилье. "Там, где это реально, мы постараемся перевести их в жилые помещения", - добавил он.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, застройщик не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 - на жилые помещения.

В январе 2017 года в отношении главы ОАО "МКХ" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело № 77-16-7/7 по ст. 159 УК РФ. В августе 2017 года Пинкевич был арестован Тверским судом по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к настоящему времени включены 807 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама