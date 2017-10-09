Власти Москвы планируют разработать график работ по достройке проблемного ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Предварительный график строительно-монтажных работ для завершения строительства первой и второй очередей ЖК "Царицыно" будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина.

"Дано поручение подрядчику второй очереди ООО "СК Стратегия" вместе с банком-кредитором ПАО "Промсвязьбанк" в ближайшее время представить график строительно-монтажных работ по завершению строительства первой и второй очередей ЖК "Царицыно", - пояснил Хуснуллин.

По словам заммэра, также для полномасштабного возобновления строительства необходимо восстановить проектную документацию и провести экспертизу объектов незавершенного строительства, для того чтобы определить объем и стоимость оставшихся работ. "Данную экспертизу город постарается провести максимум за шесть месяцев", - отметил он.

Хуснуллин добавил, что для скорейшей реализации проекта город готов взять на себя затраты по строительству внешних и внутриквартальных сетей. Заммэра также подчеркнул, что власти сделают все возможное для того, чтобы перевести апартаменты корпуса №35 второй очереди строительства в жилье. "Там, где это реально, мы постараемся перевести их в жилые помещения", - добавил он.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, застройщик не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 - на жилые помещения.

В январе 2017 года в отношении главы ОАО "МКХ" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело № 77-16-7/7 по ст. 159 УК РФ. В августе 2017 года Пинкевич был арестован Тверским судом по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к настоящему времени включены 807 человек.