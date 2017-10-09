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Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами

Москва
9 октября, 19:31 UTC+3

Изменения в работе метро связаны с техническими причинами

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в понедельник в своем аккаунте в Twitter.

"19:05, Таганско-Краснопресненская линия, центр. Увеличены интервалы движения в сторону "Планерной" по техническим причинам", - говорится в сообщении.

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