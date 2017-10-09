Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в понедельник в своем аккаунте в Twitter.

"19:05, Таганско-Краснопресненская линия, центр. Увеличены интервалы движения в сторону "Планерной" по техническим причинам", - говорится в сообщении.

19.05. Таганско-Краснопресненская л. Центр. Увеличены интервалы движения в сторону «Планерной» по тех.причинам — Московское метро (@MetroOperativno) 9 октября 2017 г.