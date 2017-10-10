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Новый разворот появился на Зубовском бульваре в центре Москвы

Москва
10 октября, 12:10 UTC+3

Разворот осуществляется через правоповоротный карман в районе дома №4 по бульвару и регулируется светофором, поворот из левого ряда теперь запрещен

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новый разворот, необходимый для разгрузки внутренней стороны Садового кольца, появился на Зубовском бульваре в центре столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Новый разворот позволит ликвидировать затруднения на внутренней стороне Садового кольца за счет исключения отстоя транспорта в левом ряду для осуществления поворота", - говорится в сообщении.

Разворот осуществляется через правоповоротный карман в районе дома №4 по Зубовскому бульвару и регулируется светофором. Поворот из левого ряда теперь запрещен. Для водителей установлены информационные щиты с направлением движения, проинформировали в ЦОДД. В Центре также сообщили, что за счет нового светофора безопасность разворота увеличится.

Зубовский бульвар - один из самых широких участков Садового кольца, проходит от Крымской до Зубовской площади. К нему примыкают с внешней стороны Зубовский проезд и Дашков переулок.

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