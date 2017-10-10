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На всех станциях московского метро до конца года появятся фотографии начальников станций

Москва
10 октября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Как отметили в пресс-службе столичной подземки, благодаря новому проекту пассажиры будут знать, к кому можно обратиться за помощью

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Фотографии начальников станций метро разместили на станциях Сокольнической линии в Москве, до конца года такие фотографии появятся на всех станциях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В ближайшее время пассажиры увидят фотографии начальников еще на 100 станциях, а до конца года они появятся на всех 206 станциях Московского метрополитена", - приводит пресс-служба слова первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

На станциях также появилась полезная справочная информация о сервисных центрах и телефоны контакт-центра "Московский транспорт", где специалисты могут ответить на возникающие у пассажиров вопросы, проинформировали в пресс- службе.

"Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто отвечает за порядок на станциях и к кому можно обратиться за помощью, - говорится в сообщении. - При этом главной целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров".

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