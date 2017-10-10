На всех станциях московского метро до конца года появятся фотографии начальников станций

Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
Омский "Полет" имеет заказ на производство десяти ракет "Ангара"Космос 10 октября, 12:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Фотографии начальников станций метро разместили на станциях Сокольнической линии в Москве, до конца года такие фотографии появятся на всех станциях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"В ближайшее время пассажиры увидят фотографии начальников еще на 100 станциях, а до конца года они появятся на всех 206 станциях Московского метрополитена", - приводит пресс-служба слова первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
На станциях также появилась полезная справочная информация о сервисных центрах и телефоны контакт-центра "Московский транспорт", где специалисты могут ответить на возникающие у пассажиров вопросы, проинформировали в пресс- службе.
"Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто отвечает за порядок на станциях и к кому можно обратиться за помощью, - говорится в сообщении. - При этом главной целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров".