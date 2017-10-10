На всех станциях московского метро до конца года появятся фотографии начальников станций

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Фотографии начальников станций метро разместили на станциях Сокольнической линии в Москве, до конца года такие фотографии появятся на всех станциях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В ближайшее время пассажиры увидят фотографии начальников еще на 100 станциях, а до конца года они появятся на всех 206 станциях Московского метрополитена", - приводит пресс-служба слова первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

На станциях также появилась полезная справочная информация о сервисных центрах и телефоны контакт-центра "Московский транспорт", где специалисты могут ответить на возникающие у пассажиров вопросы, проинформировали в пресс- службе.

"Проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто отвечает за порядок на станциях и к кому можно обратиться за помощью, - говорится в сообщении. - При этом главной целью проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров".