Москва выделит на строительство жилья и социнфраструктуры 480 млрд рублей до 2020 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 3 млн кв. м жилья и более 140 объектов инфраструктуры построит Москва с 2018 по 2020 года за бюджетный счет. На эти цели город выделит 478,5 млрд рублей, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В целом с 2018 по 2020 год на эти цели из бюджета города планируется выделить совокупно 478,5 млрд рублей, за счет которых будет возведено 2,7 млн кв. м жилья и более 140 объектов социальной инфраструктуры. Новые детские сады, школы, поликлиники, культурные и спортивные объекты, а также жилые дома появятся в 11 административных округах, в 90 районах столицы", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что с текущего года финансирование жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры будет осуществляться как за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы, так и за счет субсидии из бюджета города. Также будет продолжено строительство домов по госпрограмме "Жилище" для обеспечения жильем очередников и других категорий граждан, утвержденных законодательством. При этом предоставление квартир очередникам будет идти в объеме прошлых лет, без снижения темпов.