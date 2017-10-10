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Парк Зарядье стал основной площадкой Московской недели дизайна

Москва
10 октября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что новый парк ассоциируется "со всем передовым, совершенным, модным и актуальным"

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Парк "Зарядье"

Парк "Зарядье"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главные мероприятия Московской недели дизайна (MDW), стартовавшей 10 октября, пройдут на территории парка Зарядье. Об этом на пресс- конференции во вторник сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Зарядье ассоциируется со всем передовым, совершенным, модным и актуальным. Я уверен, что выбор места для MDW - абсолютно правильный. От лица города я приветствую участников этого проекта", - сказал Кузнецов.

В 2010 году вслед за Миланом, Парижем и Лондоном, Неделя дизайна открылась в Москве. И, по словам директора школы РАНХиГС Софьи Троценко, уникальность этого проекта в том, что "у москвичей есть возможность увидеть талантливых начинающих российских дизайнеров".

Важной частью MDW, по словам основателя этого проекта Александра Федотова, является образовательная программа. "Главным лекционным пространством в этом году станет Школа дизайна ИОН (Института общественных наук - прим. ТАСС) РАНХиГС. На этой площадке пройдут лекции и мастер-классы официальной программы. Здесь молодые архитекторы смогут получить мастер-класс от метров архитектуры и дизайна", - сказал Федотов.

До 15 октября москвичей ждут презентации проектов и выступления звезд мирового дизайна. Среди них - итальянец Дилетта Тониоло, основатель миланской студии Alchimia - Алессандро Гуэрьеро и миланский архитектор Джулио Каппеллини.

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