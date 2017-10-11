Число пожаров в Москве снизилось

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Больше всего пожаров в Москве происходит в жилом секторе, однако количество таких пожаров снижается, заявил начальник отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Боровлев.

"Основное количество пожаров возникает в зданиях жилого назначения, особенно осенью и зимой. В текущем году в таких зданиях зарегистрированы 2,019 тыс. пожаров, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Боровлев на пресс-конференции в среду.

По его словам, всего с начала года в Москве зарегистрировано 3,72 тыс. пожаров, что на 8,5% ниже, чем за этот же период 2016 года. "Основной причиной пожаров в жилом секторе Москвы, как и прежде, остается неосторожное обращение с огнем - это причина 51,6% от всех пожаров в жилье. Второй по количеству причиной является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 37,1% всех пожаров", - сказал он.

Он также отметил, что с начала года столичный главк МЧС провел более 1 тыс. проверок жилых домов, по результатам этих проверок к административной ответственности привлечено почти 2 тыс. должностных и юридических лиц жилищных организаций и жильцов, вручено 627 предписаний об устранении нарушений.