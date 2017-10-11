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Число погибших на пожарах в Москве снизилось на 39%

Москва
11 октября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

С начала года на пожарах в столице погибло 77 человек

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожаров в Москве снизилось на 39% по сравнению в 2016 годом. Об этом сообщил начальник отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Боровлев.

"Погибших на сегодняшний день с начала года 77 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество погибших снизилось на 39%", - сказал Боровлев на пресс- конференции в среду.

По его словам, травмы на пожарах получили 395 человек. "Это на 1% выше, чем в прошлом году, однако мы ожидаем, что по итогам 2017 года будет снижение по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

По словам Боровлева, столичный главк МЧС проводит активную профилактическую работу для снижения количества пожаров: проверки, инструктажи, встречи с населением.

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