Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионе

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области - от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/ с.", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью - облачно, дождь. В столице столбики термометров покажут 5-7, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Днем в пятницу вновь будет дождливо, в Москве воздух прогреется до 9-11, по области - до 6-11 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/ с.