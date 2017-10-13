Москва продолжит строительство блоков очистки воды по современным технологиям

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Столица продолжит строительство блоков очистки воды с применением передовых технологий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, осмотрев старейшую в городе Рублевскую станцию водоподготовки.

"Мы продолжаем многолетнюю программу повышения качества питьевой воды. Несколько лет назад московские станции водоподготовки отказались от использования ядовитого хлора. Следующий шаг - строительство блоков очистки воды с применением современных технологий - гранулированного угля и сверхтонких фильтров-мембран", - сказал мэр, добавив, что именно такой блок очистки запустили на Рублевской станции, благодаря чему она увеличила подачу чистой воды в город.

В ходе осмотра Собянин сообщил, что дал поручение начинать проектирование на Западной станции водоподготовки, чтобы ее также полностью оборудовать новыми технологиями и многоуровневой очисткой воды.

Как сообщила главный государственный санитарный врач столицы, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, ведомство контролирует качество воды на всех четырех станциях водоподготовки, которые есть в городе. Так, в течение года проводятся около 5 тысяч исследований по 80 тыс. показателей.

"Что характерно для этого нового блока, который сегодня открывается по озоносорбации, - это особый высокоэффективный способ очистки воды, который включает в себя два этапа - озонирование и чистку воды", - сказала Андреева. Методы, которые применяются в Москве для очистки, по ее словам, эффективны и привели к тому, что москвичи практически перестали жаловаться на запах или помутнение воды из-под крана.

"Сегодня мы отмечаем однозначное очищение", - сказала Андреева, добавив, что сама пьет воду из-под крана и считает, что ее можно употреблять без кипячения.