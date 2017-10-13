"Мосинжпроект" не будет менять дизайн станции метро "ЦСКА" вопреки просьбам болельщиков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Столичный подрядчик "Мосинжпроект" не будет менять дизайн строящейся станции метро "ЦСКА", которая откроется в Москве до конца года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании, комментируя появившиеся в СМИ замечания болельщиков о "подмене" армейской цветовой гаммы в оформлении станции на спартаковскую.

Накануне СМИ распространили информацию, согласно которой представители одного из фан-клубов жалуются на отсутствие в оформлении станции традиционных цветов ЦСКА - синего и красного - и требуют внести изменения в дизайн. Информация сопровождалась фото, где центральная вывеска с названием станции исполнена в красно-белой гамме, традиционной для клуба "Спартак".

"Распространяемые в социальных сетях фотографии со строящейся станции метро Третьего пересадочного контура "ЦСКА" не отражают примененные авторами дизайна подходы. На них (фотографиях болельщиков. - Прим. ТАСС) отсутствует [существующая на самом деле] красная и синяя подсветка букв "ЦСКА", - говорится в сообщении Мосинжпроекта. В нем подчеркивается, что "не только дизайн наименования станции, но все ее оформление выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу ПФК "ЦСКА".

"При разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями ЦСКА и Минобороны РФ. Над отдельными элементами оформления станции работала Студия военных художников им. Грекова", - отмечается в документе.

Технический пуск станции "ЦСКА" и еще четырех станций Третьего пересадочного контура состоялся в сентябре. Открыть станцию "ЦСКА" и весь участок для пассажиров планируется до конца года. Российская инжиниринговая компания "Мосинжпроект" на 100% подконтрольна московскому правительству.