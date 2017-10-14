Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Идеи и концепции, предложенные к финалу конкурса 13 октября архитектурным сообществом для пяти экспериментальных микрорайонов реновации, станут основой для дальнейшей разработки проектов новых кварталов в пяти округах по программе реновации (из 12 имеющихся в Москве). Пока речь идет о Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском округах и ТиНАО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

"Проекты, которые сейчас проходят конкурсный отбор, являются пилотными. Идеи и концепции, предложенные архитектурным сообществом для первых пяти площадок, станут основой для дальнейшей разработки проектов новых кварталов, которые будут строиться по программе реновации", - подчеркнули в пресс-службе.

Решение о разработке таких проектов для стартовых площадок программы реновации в первых пяти административных округах Москвы было утверждено штабом под руководством мэра Москвы 12 октября, добавили представители стройкомплекса.

Фактически оно оформило следующий шаг после завершения второго этапа архитектурного конкурса: 13 октября завершился сбор заявок двадцати финалистов, которые представили свои концепции для пяти площадок. Об этом ТАСС сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Объявление результатов архитектурно-градостроительного конкурса на пяти экспериментальных площадках реновации жилого фонда в Москве запланировано на 10 ноября, плюс 16 ноября - в рамках "Культурного форума" в Санкт-Петербурге", - добавил он.

Идеи архитекторов власти города дополнят стандартами. Так, штаб реновации принял решение разработать и утвердить стандарт использования информационно-коммуникационных технологий, сетей ожидаемого в будущем поколения 5G и технологий "умного города" при проектировании и строительстве многоквартирных домов в рамках программы.

Над чем думали архитекторы

Для формирования архитектурного облика будущих домов для переселенцев к 1 августа 2017 года в рамках объявленного в июле конкурса выбрали 20 команд. В них вошли различные архитектурные бюро, в том числе британское Zaha Hadid Architect, а также "Прайд", АRTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, KROST, Habidatum, ООО "АБ "Остоженка", подразделение девелоперской группы "ПИК" и другие.

Предметом конкурса стала архитектурно-градостроительная концепция на основе технического задания Москомархитектуры - видение экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве. Команды работали в Кузьминках, Головинском, Царицыно, на проспекте Вернадского и в Хорошево-Мневники.

Архитекторов попросили подумать над вариантами дворов без машин с большим количеством зелени, с высотой домов в среднем не более 14 этажей, которые не загораживали бы вид на исторические парки "Царицыно" и "Кузьминки".

Самым сложным вопросом стало то, как освободить дворы от машин. По словам участника конкурса, сооснователя консорциума I-Renovation Юрия Шередеги, решением в данном случае могут быть два выхода из дома: со стороны двора и со стороны улицы, где будет организована возможность кратковременной остановки автотранспорта для разгрузки-загрузки, для въезда в подземные паркинги. "Придомовые общественные пространства станут уличными гостиными, где жители смогут проводить досуг", - описал он вариант планировки.

Что хотят жители

Между тем, именно вопрос транспортной доступности, куда входят и подъезд к дому, и парковка стоит у жителей реновируемых пятиэтажек на первом месте. По данным проведенного I-Renovation опроса 400 жителей одного из пяти экспериментальных районов Хорошево-Мневники, 81% заполнивших анкеты высказались за улучшение транспортной доступности района. Непосредственно вопрос обеспечения парковочными местами волнует 36% опрошенных. На необходимость снизить уровень шума от крупных автомагистралей обратили внимание 43% жителей.

73% опрошенных считают важным сохранить высокую плотность зеленых насаждений, 68% респондентов попросили архитекторов организовать в районе постоянный фермерский рынок. 67% опрошенных указали на наличие в новых домах балконов, 64% высказались за формирование новых досуговых центров для детей и молодежи, а 48% пожелали сохранения компактной, уютной планировки района.

Как пояснил ТАСС другой участник конкурса архитектор Александр Вайсфельд, задача сохранить зеленые насаждения будет сопряжена с необходимостью их частичного обновления. В Хорошево-Мневники, например, по оценке дендрологов, от 7 до 12% зеленых насаждений придется вырубить и заменить на более качественные деревья и кустарники.

Пока это единственный опрос жителей домов, попавших в программу реновации, по поводу планировки кварталов. Архитекторы надеются, что власти инициируют более масштабное исследование.

О реновации и стартовых площадках

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. Программа рассчитана примерно на 10-15 лет. В целом она охватывает порядка 5 тыс. домов (преимущественно пятиэтажных "хрущевок"), в которых проживает более 1 млн человек.

В первый адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации вошли 210 стартовых площадок в 75 районах Москвы на территории всех округов. Их список доступен на портале мэра. Как ранее обозначил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, строить жилые дома на них будут в два этапа: первый приходится на 2018-2019 годы и включает работы на 59 площадках.

Кроме того, на 12 из 59 стартовых площадок многоквартирные дома уже построены (по другим программам) и введены в эксплуатацию. На втором этапе начнется строительство еще 151 дома. Переселение в них начнется в 2020-2021 годах.