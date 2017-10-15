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Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
15 октября, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

По данным синоптиков, такая же погода сохранится в Москве и Подмосковье в понедельник

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветреная, сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов, по области - от 3 до 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с." - уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник ночью - облачно, небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от 0 до +5 градусов. Днем - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 6-8 градусов, по области до 4-9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

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