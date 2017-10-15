Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 октября, 6:12
Иран может выйти из ядерной сделки, если США попытаются восстановить против него санкцииМеждународная панорама 15 октября, 5:37
Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"Спорт 15 октября, 5:02
Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человекПроисшествия 15 октября, 4:57
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 годаМеждународная панорама 15 октября, 4:15
Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Да Коста подписал контракт со швейцарским "Серветтом"Спорт 15 октября, 4:01
Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении ИранаМеждународная панорама 15 октября, 3:26
"Нелюбовь" Звягинцева признана лучшим фильмом Лондонского международного кинофестиваляКультура 15 октября, 2:56
Основатель журнала Hustler предложил $10 млн за помощь в импичменте ТрампаОбщество 15 октября, 2:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветреная, сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов, по области - от 3 до 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с." - уточнил представитель метеослужбы.
В понедельник ночью - облачно, небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов, в Подмосковье - от 0 до +5 градусов. Днем - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 6-8 градусов, по области до 4-9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.