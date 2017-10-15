Более 30 человек эвакуированы из Центрального дома художника в Москве

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 30 человек из здания Центрального дома художника на Крымском валу в Москве из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время из здания эвакуированы более 30 человек из-за задымления. В концертном зале помещения присутствует запах горящей проводки", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что здание было проверено, возгорания в нем не обнаружено. "В настоящее время помещение проверено, возгораний не обнаружено. Все эвакуированные люди вернулись обратно", - сказал собеседник агентства, добавив, что здание полностью проветрено.