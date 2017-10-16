Небольшой дождь и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прохладная, ветреная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"В понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.
Во вторник - облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с.