Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы откажутся от услуг владеющих эвакуаторами частных компаний

Москва
16 октября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

К 2018 году в городе появятся 125 новых машин с манипуляторами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в 2018 году начнут закупать эвакуаторы, это позволит в дальнейшем отказаться от услуг частных компаний. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Благодаря закупке эвакуаторы начнут переходить в городскую собственность. Мы рассчитываем завершить этот процесс в ближайшие несколько лет", - отметил собеседник агентства.

В 2018 году учреждение приобретет 125 новых машин с манипуляторами и будет заключать сервисные контракты на пять лет. Это позволит лучше контролировать работу службы перемещения в городе, сократить издержки, а также дополнительно создать около 300 рабочих мест.

В июне текущего года после ряда выявленных нарушений город расторг контракт с подрядной организацией Мосгорлогистик, оказывавшей услуги по перемещению транспортных средств на специализированные стоянки. В их распоряжении находилось порядка 150 погрузочных машин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама