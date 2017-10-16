Власти Москвы откажутся от услуг владеющих эвакуаторами частных компаний

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в 2018 году начнут закупать эвакуаторы, это позволит в дальнейшем отказаться от услуг частных компаний. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Благодаря закупке эвакуаторы начнут переходить в городскую собственность. Мы рассчитываем завершить этот процесс в ближайшие несколько лет", - отметил собеседник агентства.
В 2018 году учреждение приобретет 125 новых машин с манипуляторами и будет заключать сервисные контракты на пять лет. Это позволит лучше контролировать работу службы перемещения в городе, сократить издержки, а также дополнительно создать около 300 рабочих мест.
В июне текущего года после ряда выявленных нарушений город расторг контракт с подрядной организацией Мосгорлогистик, оказывавшей услуги по перемещению транспортных средств на специализированные стоянки. В их распоряжении находилось порядка 150 погрузочных машин.