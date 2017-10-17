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Собянин назвал инновации драйвером развития экономики Москвы

Москва
17 октября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Мэр отметил, что над поддержкой этого направления трудятся сотни тысяч людей, работающих в технопарках, космических и авиационных предприятиях

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Инновации и соответствующая инфраструктура на сегодняшний день стали драйверами развития столичной экономики. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.

По его словам, в поддержке такого важного направления участвуют сотни тысяч людей, работающих в отраслевых частных и государственных институтах. Речь идет о технопарках, а также о космических, авиационных предприятиях.

"Инновации стали драйвером развития экономики Москвы и являются основой будущего столичной экономики", - сказал мэр.

Руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что за последние четыре года количество технопарков увеличилось в пять раз, число резидентов увеличилось в четыре раза, а число рабочих мест в технопарках увеличилось в шесть раз и сегодня составляют более 40 тыс. рабочих мест. По его мнению, такие результаты стали возможны благодаря соответствующей инфраструктуре.

"В Москве сегодня создана комплексная система соответствующей инфраструктуры, включающая в себя 1,5 тыс. объектов - это технопарки, коворкинги, бизнес-инкубаторы, центры для бизнеса и так далее. В этих центрах расположено более 3,5 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования, это рассчитано на малых предпринимателей и стартапы", - пояснил Фурсин.

В Москве работают 30 технопарков, каждый из которых имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями. В настоящее время в столичных технопарках работают более 1,5 тыс. резидентов, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий.

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