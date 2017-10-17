Школу в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Учеников эвакуировали из школы в центре Москвы из-за сообщения неизвестного об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В 11:53 мск поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в школе на Зубовском бульваре", - сказал источник. Детей и учителей эвакуировали на время проверки, в которой задействованы сотрудники полиции и кинологи. "Она еще не завершена, хотя подозрительных предметов в школе не обнаружено", - уточнили в экстренных службах.