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Около 70% москвичей для поездок в часы пик используют городской транспорт

Москва
17 октября, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Ежедневно в столице совершается 19 млн поездок на различных видах городского транспорта

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 70% москвичей и гостей столицы пользуются общественным транспортом в часы пик. Об этом во вторник сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С каждым годом все больше людей выбирают городской транспорт для поездок по городу. Доля пользующихся городским транспортом в часы пик составляет 70% и ежегодно растет [в 2010 году - 63%]", - сказал Ликсутов.

По его словам, доля пользования личным транспортом в часы пик снижается и составляет 30% (в 2010 году - 37% - прим. ТАСС).

Он добавил, что ежедневно в Москве всеми видами городского транспорта совершается 19 млн поездок. Количество поездок граждан, полностью оплачивающих проезд, на общественном транспорте Москвы, в период с 2010 по 2017 годы увеличилось в 1,5 раза - с 1,928 млрд до 2,879 млрд.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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