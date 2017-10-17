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Москва будет покупать по 300 электробусов в год

Москва
17 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Первые такие машины выйдут на маршруты уже в 2018 году, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В 2018 году по московским транспортным маршрутам начнут пускать электробусы, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Для этих целей столица планирует закупать ежегодно до 300 машин по контракту жизненного цикла.

Проект технического задания предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Машина должна эксплуатироваться при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от -40 до +40 градусов.

По словам Ликсутова, использование электобусов положительно скажется на экологической ситуации в Москве. 

Он также отметил, что количество вредных выбросов от городского транспорта в столице существенно снизилось по сравнению с показателями 2010 года, этого удалось добиться в связи с переходом на эксплуатацию более экологичных подвижных составов. "Мы взяли показатель 2010 года: с учетом эксплуатации троллейбусов, трамваев, автобусов высокого экологического класса (не ниже Евро-5 - прим. ТАСС) количество вредных выбросов сократилось на 25%", - сказал заммэра.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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