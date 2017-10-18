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В Москве и Подмосковье ожидается местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла

Москва
18 октября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Теплая погода с порывистым ветром и небольшим дождем ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 11-13, по области будет от 9 до 14 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти 5-10 м/ с, местами его порывы усилятся до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 4-6, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 7-9, в Подмосковье - до 5-10 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами 13-18 м/с.

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