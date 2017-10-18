Суд на полгода запретил продажи в ЖК "Легенда" в Новой Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд столицы запретил застройщику жилого комплекса (ЖК) "Легенда" в Новой Москве в течение шести месяцев продавать в нем жилье, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста (комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства - прим. ТАСС)

"Арбитражный суд города Москвы 17 октября 2017 года рассмотрел заявление комитета о приостановке деятельности ООО "ИнвестСтройГрупп" по привлечению денежных средств граждан в строительство, которое мы направляли в конце мая 2017 года, и принял по нему положительное решение. В течение шести месяцев застройщик не имеет права продавать гражданам помещения в ЖК "Легенда", - цитирует пресс-служба главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Обращение в суд связано с тем, что застройщик в течение 2016 года неоднократно нарушал норматив целевого использования денег населения и дважды не выполнил предписание комитета привести норматив в соответствие с требованиями законодательства.

ЖК "Легенда" (Троицк, ТиНАО), согласно проекту, включает семь корпусов, детсад и паркинг. Работы на объекте не ведутся с 2016 года. "Источники финансирования строительно-монтажных работ отсутствуют. По объекту заключено 817 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), обязательства по которым застройщиком не исполнены", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что всего к строительству было привлечено 2,8 млрд рублей средств граждан, однако на работы было направлено только 1,4 млрд.

"В отношении неустановленных лиц ООО "ИнвестСтройГрупп" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - отметили в пресс-службе.