Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра в ближайшие сутки

Москва
18 октября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 17 метров в секунду в ближайшие сутки.

"С 12:00 до 18:00 18 октября и с 22:00 до 03:00 19 октября местами в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и падения деревьев, приводящие к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. Спасатели рекомендуют парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Умер бизнесмен Левон Айрапетян
4
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
5
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
6
Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама