МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра в ближайшие сутки

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 17 метров в секунду в ближайшие сутки.
"С 12:00 до 18:00 18 октября и с 22:00 до 03:00 19 октября местами в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.
Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и падения деревьев, приводящие к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. Спасатели рекомендуют парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев.