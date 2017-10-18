МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра в ближайшие сутки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице до 17 метров в секунду в ближайшие сутки.

"С 12:00 до 18:00 18 октября и с 22:00 до 03:00 19 октября местами в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и падения деревьев, приводящие к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. Спасатели рекомендуют парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев.