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Ветераны и пенсионеры Москвы попросили об увеличении размера соцвыплат

Москва
18 октября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В частности, поступили просьбы увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Обороны Москвы, увеличить объем выплат юбилярам супружеской жизни

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Представители общественных организаций ветеранов и пенсионеров Москвы на встрече с депутатами Мосгордумы выступили с инициативой увеличения размера соцвыплат.

"Нам предстоит утверждать бюджет на 2018 и плановый период 2019-2020 гг., и нам бы хотелось выслушать вас, чтобы понять, как правильно голосовать", - сказал перед началом встречи председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, передает корреспондент ТАСС.

В частности, ветераны и пенсионеры попросили депутатов установить городской социальный стандарт минимального дохода на уровне прожиточного минимума, увеличить не менее чем в два раза выплаты региональным льготным категориям пенсионеров, в два раза увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Обороны Москвы, а также увеличить объем единовременных выплат юбилярам супружеской жизни.

Первый зампредседателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков выступил за увеличение пенсий. "Жизнь так складывается, что пенсионеры пользуются как правило больше продуктовыми товарами и медициной, и, получая эту пенсию - ее не хватает, чтобы нормально жить", - отметил он.

"Для того чтобы усилить работу наших ветеранских организаций, ее надо подкреплять материально. Мы уже несколько лет не получаем надбавки за работу в организациях, а работы с каждым годом прибавляется", - сказал председатель Комитета ветеранов войны Иван Слухай. Он также попросил правительство выделить ветеранам транспорт для поездок в места захоронения боевых товарищей.

Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян пояснил, что на соцподдержку старшего поколения власти Москвы ежегодно выделяют свыше 170 млрд рублей, основные расходы связаны с оплатой пенсий. Сегодня в столице проживают свыше 3 млн пенсионеров, из них 80 тыс. - это ветераны Великой Отечественной войны, 1 млн 300 тыс. - ветераны труда.

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