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Грабители отобрали у мужчины 3 млн рублей в Сокольниках

Москва
18 октября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В результате инцидента мужчина был ранен

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Неизвестные напали с травматическим оружием на мужчину в московском парке "Сокольники" и забрали у него кейс с 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Поперечном просеке в парке "Сокольники" двое неизвестных напали с травматическим оружием на мужчину и отобрал у него дипломат с 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт вооруженного ограбления, не уточнив сумму похищенного. Потерпевший ранен и госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

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