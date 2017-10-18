Грабители отобрали у мужчины 3 млн рублей в Сокольниках

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Неизвестные напали с травматическим оружием на мужчину в московском парке "Сокольники" и забрали у него кейс с 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Поперечном просеке в парке "Сокольники" двое неизвестных напали с травматическим оружием на мужчину и отобрал у него дипломат с 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт вооруженного ограбления, не уточнив сумму похищенного. Потерпевший ранен и госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.