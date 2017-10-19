Каток Парка Горького в Москве оформят световыми инсталляциями и стереорисунками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Оптические иллюзии и стереорисунки будут использованы при оформлении катка Парка Горького этой зимой. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом сезоне мы заново открываем понятие "стерео". В Парке Горького стерео - это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток - больше чем каток, это стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться", - приводит портал слова директора парка Марины Люльчук.

Павильоны проката, фуд-корт и кассы катка будут оформлены пульсирующими волнообразными белыми и синими линиями, которые будут создавать иллюзию движущихся волн. Центральное место ледовой площадки займет 10-метровый светодинамический куб, внутри которого будут находиться несколько кубов меньшего размера, а одна из дорожек парка превратится в световой тоннель. Кроме того, арку главного входа в парк украсят неоновые силуэты пары фигуристов.

"Еще одним новшеством станет танцплощадка под прозрачным стеклянным куполом. Трижды в неделю под ним планируют проводить дискотеки. Свои сеты будут играть известные столичные диджеи", - говорится в сообщении.