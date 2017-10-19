Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каток Парка Горького в Москве оформят световыми инсталляциями и стереорисунками

Москва
19 октября, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

На катке также оборудуют танцплощадку, на которую трижды в неделю будут приглашать известных столичных диджеев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Оптические иллюзии и стереорисунки будут использованы при оформлении катка Парка Горького этой зимой. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом сезоне мы заново открываем понятие "стерео". В Парке Горького стерео - это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток - больше чем каток, это стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться", - приводит портал слова директора парка Марины Люльчук.

Павильоны проката, фуд-корт и кассы катка будут оформлены пульсирующими волнообразными белыми и синими линиями, которые будут создавать иллюзию движущихся волн. Центральное место ледовой площадки займет 10-метровый светодинамический куб, внутри которого будут находиться несколько кубов меньшего размера, а одна из дорожек парка превратится в световой тоннель. Кроме того, арку главного входа в парк украсят неоновые силуэты пары фигуристов.

"Еще одним новшеством станет танцплощадка под прозрачным стеклянным куполом. Трижды в неделю под ним планируют проводить дискотеки. Свои сеты будут играть известные столичные диджеи", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
5
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Безработный житель Подмосковья ограблен в столице на 40 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама