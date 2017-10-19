Три человека задержаны за драку на юге Москвы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция задержала троих участников драки на юге Москвы, еще один госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В отдел полиции поступило сообщение о конфликте на бытовой почве на Ореховом бульваре. Четверо участников в результате конфликта получили телесные повреждения, один из них направлен в медицинское учреждение. Трое подозреваемых, в возрасте от 22 до 31 года, задержаны", - сообщили в ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").