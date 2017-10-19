Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека задержаны за драку на юге Москвы

Москва
19 октября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Еще один участник драки доставлен в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция задержала троих участников драки на юге Москвы, еще один госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В отдел полиции поступило сообщение о конфликте на бытовой почве на Ореховом бульваре. Четверо участников в результате конфликта получили телесные повреждения, один из них направлен в медицинское учреждение. Трое подозреваемых, в возрасте от 22 до 31 года, задержаны", - сообщили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама