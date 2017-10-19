На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Металлический ангар, используемый как склад, загорелся на юго-востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В одноэтажном строении на Южнопортовой улице, 19, используемом под склад, произошло загорание утеплителя. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших нет. Со слов администрации объекта, людей в здании быть не должно.