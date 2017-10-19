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На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар

Москва
19 октября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Администрация объекта заявляет, что людей в здании быть не должно

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Металлический ангар, используемый как склад, загорелся на юго-востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В одноэтажном строении на Южнопортовой улице, 19, используемом под склад, произошло загорание утеплителя. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших нет. Со слов администрации объекта, людей в здании быть не должно.

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