СПЧ попросил прокуратуру проверить стройку нового мусорного полигона в Новой Москве

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил столичную прокуратуру проверить проект строительства мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте СПЧ.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку законности строительства полигона "Малинки" на территории Новой Москвы и при необходимости принять меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
В СПЧ уточняют, что жители расположенных рядом с полигоном поселков и садовых товариществ опасаются, что новая свалка усугубит ситуацию с питьевой водой на всей близлежащей территории, включая южные, юго-западные и западные территории Московской области.
"Учитывая негативную реакцию жителей на появившуюся информацию и назревающий социально-экологический конфликт, который уже привлек более 25 тыс. участников... Совет берет ситуацию со строительством полигона на контроль", - отмечают в СПЧ.
Ранее стало известно, что власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию опытно-экспериментальную площадку по обработке твердых бытовых отходов "Малинки", расположенную в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа, в 40 километрах от МКАД. Площадь полигона, по данным Главгосэкспертизы, составит около 64,13 гектара.