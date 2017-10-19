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СПЧ попросил прокуратуру проверить стройку нового мусорного полигона в Новой Москве

Москва
19 октября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Полигон находится вблизи жилых поселков и дачных товариществ, и жители опасаются, что новая свалка усугубит ситуацию с питьевой водой на прилегающих территориях

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил столичную прокуратуру проверить проект строительства мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте СПЧ.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку законности строительства полигона "Малинки" на территории Новой Москвы и при необходимости принять меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

В СПЧ уточняют, что жители расположенных рядом с полигоном поселков и садовых товариществ опасаются, что новая свалка усугубит ситуацию с питьевой водой на всей близлежащей территории, включая южные, юго-западные и западные территории Московской области.

"Учитывая негативную реакцию жителей на появившуюся информацию и назревающий социально-экологический конфликт, который уже привлек более 25 тыс. участников... Совет берет ситуацию со строительством полигона на контроль", - отмечают в СПЧ.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию опытно-экспериментальную площадку по обработке твердых бытовых отходов "Малинки", расположенную в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа, в 40 километрах от МКАД. Площадь полигона, по данным Главгосэкспертизы, составит около 64,13 гектара.

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