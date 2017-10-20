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Автобус загорелся на севере Москвы

Москва
20 октября, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В результате произошедшего никто не пострадал, сейчас ведется тушение транспортного средства

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Утром в пятницу произошло самовозгорание рейсового автобуса в Прибрежном проезде", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате произошедшего никто не пострадал. Ведется тушение горящего автобуса.

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