МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Утром в пятницу произошло самовозгорание рейсового автобуса в Прибрежном проезде", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате произошедшего никто не пострадал. Ведется тушение горящего автобуса.