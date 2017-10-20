Гимназия на северо-востоке Москвы эвакуирована из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в гимназии №1503 на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"В 10:48 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в гимназии по улице Павла Корчагина, 18. Дети и сотрудники учреждения эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
Здание сейчас проверяется кинологами.