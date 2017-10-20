Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве после благоустройства открылся парк 850-летия Москвы

Москва
20 октября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В парке появились зоны для пикников, светодинамический фонтан и бесплатный Wi-Fi

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы в районе Марьино, в котором появились места для прогулок и пикников, светодинамический фонтан, и заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом он сообщил пятницу в Twitter.

"Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино", - написал мэр.

Парк 850-летия Москвы расположен на юго-востоке столицы в районе Марьино, в 10-15 минутах ходьбы от одноименной станции метро Люблинско-Дмитровской линии. Парк вытянулся вдоль левого берега Москвы-реки, между рекой и Батайским проездом и Поречной улицей (по обе стороны от Братеевского моста). Его площадь - 74,1 гектара.

Парк был открыт 20 лет назад, летом текущего года началось его комплексное благоустройство. Здесь оборудовано шесть пикниковых зон с беседками и мангалами, создано 5 км велодорожек, два футбольных поля, две волейбольные и одна баскетбольная площадки, четыре площадки для воркаута, скалодром, установлено семь пунктов проката спортинвентаря. Также в парке установили фонтан, восемь детских игровых площадок, четыре площадки для выгула собак, а для проведения концертов и массовых мероприятий возвели сцену с амфитеатром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени
2
Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили
3
Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
7
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама