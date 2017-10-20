В Москве после благоустройства открылся парк 850-летия Москвы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы в районе Марьино, в котором появились места для прогулок и пикников, светодинамический фонтан, и заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом он сообщил пятницу в Twitter.

"Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино", - написал мэр.

Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино pic.twitter.com/oUxWmONYwq — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 20, 2017

Парк 850-летия Москвы расположен на юго-востоке столицы в районе Марьино, в 10-15 минутах ходьбы от одноименной станции метро Люблинско-Дмитровской линии. Парк вытянулся вдоль левого берега Москвы-реки, между рекой и Батайским проездом и Поречной улицей (по обе стороны от Братеевского моста). Его площадь - 74,1 гектара.

Парк был открыт 20 лет назад, летом текущего года началось его комплексное благоустройство. Здесь оборудовано шесть пикниковых зон с беседками и мангалами, создано 5 км велодорожек, два футбольных поля, две волейбольные и одна баскетбольная площадки, четыре площадки для воркаута, скалодром, установлено семь пунктов проката спортинвентаря. Также в парке установили фонтан, восемь детских игровых площадок, четыре площадки для выгула собак, а для проведения концертов и массовых мероприятий возвели сцену с амфитеатром.