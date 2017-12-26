Около 800 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2018 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы прогнозируют, что в 2018 году в столице будет введено около 800 тыс. кв. м жилья, что вдвое превышает показатели 2017 года. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Цифра окончательная будет известна 15 января, я пока говорю прогноз. Бюджетного жилья [в 2017 году] будет где-то около 500 тыс. кв. м, из них 12 домов на 140 тыс. кв. м - это то, что пойдет под переселение [по программе реновации]. В следующий год, мы считаем, будет около 800 тыс. кв. м жилья, уже начиная с 2019 года - выйдем на планку 1,1-1,3 млн кв. м", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.