Собянин: проект общественного контроля "Наш город" создал народную власть в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с наступающим Новым годом участников проектов "Наш город" и Crowd.mos.ru и вручил им благодарственные письма.

"Хотел поздравить вас с наступающим Новым годом и поблагодарить за активное участие в проектах Москвы, наведение порядка, контроля за всем, что происходит в нашем городе", - сказал мэр. Он напомнил, что в городе создали целую систему взаимодействия с активными гражданами - проекты "Наш город" и Crowd.mos.ru, которые позволяют гражданам самим говорить о том, как должны работать школы, поликлиники или городской транспорт.

"Исходя из того, что вы предлагаете, за что вы голосуете, так и развиваются эти проекты. Чрезвычайно важно, чтобы то, что мы сделали в городе, достойно эксплуатировалось. Все, за что заплатили вы и город, должно исполняться неукоснительно. И одному городу с его чиновниками проследить за его проблемами, недостатками, которые есть в нашем городе, невозможно", - пояснил Собянин.

Здесь, по его словам, необходима помощь активных граждан. "Это уникальный проект, который, по сути, создал новую реальность - не чиновничью, а народную власть в городе, которая требует, контролирует и советует, что необходимо сделать. Поэтому очень важно, чтобы мы вместе активно продолжали работать на благо нашего города и его жителей", - сказал мэр.