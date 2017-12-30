МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане в ночь на субботу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в Подмосковье в ближайший час и в ночь на субботу.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением на утро 30 декабря по Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Как отмечают в ведомстве, автовладельцам в туман не следует делать резких маневров, обгонов и перестроений, а пешеходам нужно использовать светоотражающие элементы. При ухудшении видимости в тумане до 50 метров следует прекратить движение.

Также в подмосковном главке МЧС советуют людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.