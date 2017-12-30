Сообщение о "минировании" жилого дома на юго-западе Москвы оказалось ложным

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Здание проверено, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" жилой дом по адресу: Большая Черемушкинская улица, 30. Эвакуация жильцов дома на время проверки не проводилась.

В пятницу, 29 декабря, поступили более 60 анонимных звонков об угрозах взрыва в 14 российских городах. На время проверок были эвакуированы более 25 тысяч человек. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании разнообразных объектов: школ, вузов, торговых центров, административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, были "заминированы" более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.