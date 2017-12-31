Более 6 тыс. сотрудников МВД и Росгвардии обеспечат порядок в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 6 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка в новогоднюю ночь в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Столичная полиция сообщает, что в местах проведения новогодних мероприятий, которые пройдут в Москве в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, правопорядок будут обеспечивать более шести тысяч сотрудников полиции и Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Росгвардии уточнили ТАСС, что от ведомства будет направлено более 4 тысяч сотрудников. "В Москве во время праздников охранять общественный порядок будут сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие Центрального округа и дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что во время новогодних праздников будет усилен контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

"Приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий. А маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения массовых мероприятий", - отметили в пресс-службе ведомства.