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Около 2,5 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве

Москва
1 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в столице до 14 января

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Примерно 2,5 млн человек вышли на улицы столицы в новогоднюю ночь, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "Вконтакте".

"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля "Путешествие в Рождество", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках. На столичных бульварах, площадях и переулках будут проходить представления, спектакли, концерты, мастер-классы.

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