Московские спасатели обеспечат пожарную безопасность в 450 храмах на Рождество

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность во время празднования Рождества в более чем 450 московских храмах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Столичное управление МЧС России в рамках празднования Рождества Христова обеспечивает контроль 453 объектов религиозного культа. Основные мероприятия празднования пройдут в храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре, Богоявленском соборе", - отметили в ГУ МЧС.

В ночь с 6 на 7 января противопожарные наряды, как запланировано, будут дежурить на всех объектах, задействованных в праздновании Рождества. Спасатели провели разъяснительную работу со служителями храмов и церквей об ограничении применения открытого огня, эксплуатации электроприборов и электрооборудования и содержании систем противопожарной защиты в исправном состоянии.

"Пожарную безопасность обеспечат 493 сотрудника МЧС, курсанты Академии ГПС МЧС России и три единицы пожарно- спасательной техники", - добавили в главке.

Ежесуточно в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия и пожары находятся 1,3 тыс. спасателей и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Сотрудники МЧС провели проверочно-профилактические мероприятия более чем в 8900 храмов и церквей.

Глава МЧС России Владимир Пучков при этом потребовал взять на особый контроль все вопросы безопасности на Рождество. В ходе рабочей поездки в Ненецкий автономный округ он проверил обеспечение безопасности храма в Нарьян- Маре и связался по видеосвязи из Ненецкого спасательного центра с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Возьмите под жесткий контроль все вопросы обеспечения безопасности на Рождество и проведение всех профилактических мероприятий, так как большое количество людей пойдет на рождественские службы", - распорядился министр. Он сообщил, что надзорные органы МЧС работают в усиленном режиме. Всего к обеспечению пожарной безопасности привлечены более 61 тысячи сотрудников МЧС России и 12 тысяч единиц техники.

Пучков также призвал россиян в праздничные дни "быть внимательными, аккуратными и выполнять все рекомендации и МЧС, и региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям".

Охрану общественного порядка в рождественскую ночь в столице также будут обеспечивать 1,4 тыс. сотрудников Росгвардии.

"Во взаимодействии с сотрудниками полиции около 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность на территории, прилегающей к главному собору столицы", - сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

По словам собеседника агентства, места, где будут проходить массовые мероприятия, обследованы инженерно-техническими группами и кинологами со служебными собаками ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве. К местам проведения праздничных мероприятий максимально приближены маршруты патрулирования экипажей групп задержания вневедомственной охраны ведомства.