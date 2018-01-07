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Переменная облачность, гололедица и до 2 градусов тепла ожидается на Рождество в Москве

Москва
7 января, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Ветер юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москвичей в воскресенье, 7 января, ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, столбик термометра в столице в день празднования Рождества поднимется до 2 градусов тепла, возможна сильная гололедица.

"Днем облачно с прояснениями, во второй половине дня сильная гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на протяжении дня температура составит от 0 до 2 градусов тепла, что на 9-11 градусов выше климатической нормы.

Ветер юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление днем составит около 745 мм ртутного столба.

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