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Почти на 27% выросло количество задержанных авиарейсов в Московском регионе в 2017 году

Москва
7 января, 11:34 дата обновления: 7 января, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Всего за 11 месяцев в аэропортах Московского авиационного узла задержано 7560 рейсов

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Количество задержанных в аэропортах Московского региона авиарейсов выросло почти на 27% с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"За 11 месяцев 2017 года в аэропортах Московского авиационного узла задержано 7560 рейсов, в аналогичный период 2016 года - 5963 рейсов. Из них иностранными авиакомпаниями - 798 рейсов, в 2016 году - 451", - сообщила Короткова, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

По ее словам, основными причинами задержек являются длительное техническое обслуживание, позднее прибытие воздушного судна, ненадлежащие погодные условия в аэропортах вылета и прилета, а также сбой в расписании использования взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Короткова отметила, что прокуратура ежедневно запрашивает и изучает сведения о регулярности рейсов.

"В случае выявления нарушений организуется соответствующая проверка с принятием в последующем мер реагирования", - добавила она.

За 11 месяцев 2017 года поднадзорными ММТП авиакомпаниями был задержан 2561 рейс (1779 рейсов за 11 месяцев 2016 года).

По результатам проверки их обоснованности и законности в 2017 году возбуждено 50 дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"), что на 15 дел больше, чем в 2016 году.

Усиление надзора за авиадиспетчерами

ММТП усилит надзор над авиадиспетчерскими службами в 2018 году в связи с увеличением количества задержек в прошлом году, сообщила Короткова.

Она отметила, что дополнительные меры принимаются в связи с выявленными нарушениями закона при массовых проверках авиакомпаний, операторов аэропортов, эксплуатантов железнодорожного транспорта, проведенных в 2017 году.

Так, будет создана рабочая группа по защите прав пассажиров.

"На всех официальных сайтах аэропортов Московского авиаузла создан раздел "Прокурорский надзор", на котором опубликованы разъяснения требований законодательства и способы направления соответствующих обращений и жалоб", - добавила Короткова.

Ранее на Втором открытом форуме ММТП заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев заявил о необходимости введения дополнительных мер по обеспечению прав пассажиров.

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