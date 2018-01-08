В понедельник температура в Москве впервые в январе опустится ниже нуля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Столбик термометра в Москве в понедельник впервые в новом году опустится ниже нуля, но не сильно, всего до двух градусов мороза. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками и свежим до сильного ветром, который может усиливать ощущение зимнего холода.

"Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на протяжении всего дня температура составит от 0 до двух градусов мороза.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление днем - около 749 мм ртутного столба.