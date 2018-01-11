Автомобилистов Москвы просят быть внимательными в связи с ухудшением погоды 11 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах 11 января в связи с возможным ухудшением погодных условий, которое может привести к увеличению ДТП. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс- службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В настоящий момент в городе идет снег, видимость ограничена, местами гололедица, ухудшение погодных условий ожидается до завтрашнего утра. При ухудшении погодных условий возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели, а также на участках уменьшения количества полос. Кроме того, в вечерний час пик возможно осложнение дорожного движения в связи с погодными условиями", - сказали в пресс-службе.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

"Просим по возможности для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Общественный транспорт работает штатно", - заключили в учреждении.