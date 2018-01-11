Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автомобилистов Москвы просят быть внимательными в связи с ухудшением погоды 11 января

Москва
11 января, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В ЦОДД рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы просят быть внимательными на дорогах 11 января в связи с возможным ухудшением погодных условий, которое может привести к увеличению ДТП. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс- службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В настоящий момент в городе идет снег, видимость ограничена, местами гололедица, ухудшение погодных условий ожидается до завтрашнего утра. При ухудшении погодных условий возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели, а также на участках уменьшения количества полос. Кроме того, в вечерний час пик возможно осложнение дорожного движения в связи с погодными условиями", - сказали в пресс-службе.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

"Просим по возможности для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Общественный транспорт работает штатно", - заключили в учреждении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама