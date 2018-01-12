Более 100 мероприятий намечено на Старый Новый год в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Парки, музеи и библиотеки предлагают москвичам свои площадки для встречи Старого Нового года, который отмечается в России в ночь на 14 января. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"На Старый Новый год в Москве пройдет более 100 мероприятий. Посетить можно будет не только столичные парки культуры и отдыха, но и выставки. Например, в Новом Манеже работает выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. В библиотеках пройдут познавательные мероприятия, где можно будет услышать увлекательные рассказы об истории и традициях Старого Нового года, о народных приметах, связанных с этой новогодней ночью", - рассказали в пресс-службе.

Здравствуй, Старый Новый год

В парке Сокольники 13 января состоится семейный праздник "Живопись на снегу", во время которого можно будет создать свой шедевр цветными красками на снегу. Последняя возможность стать участником фестиваля "Путешествие в Рождество" будет у гостей парка Фили 13 и 14 января. В программу вошли кукольный спектакль "Кто украл огни на елке?", игры, викторины, катание на санях, запряженных лошадями, и рождественский фестиваль церковных хоров.

В Парке Победы на Поклонной горе 13 января гости смогут принять участие в интерактивной программе "Здравствуй, Старый Новый год", где им расскажут, как традиционно отмечают этот праздник. В Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском парках, парке Кузьминки и парке Красная Пресня 13 и 14 января пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Романсы и французский шансон

13 января в библиотеке номер 62 имени Пабло Неруды пройдет праздничная встреча в литературно-музыкальной гостиной. Посетители узнают о народных приметах, связанных с ночью Старого Нового года. Гостем музыкального продолжения станет солист Московского Дома Романса, дипломант конкурса исполнителей русского романса "Романсиада без границ - 2012" Владимир Решетов. Он исполнит "зимние" мелодии ("У леса на опушке", "Белый снег", "Снег кружится", "Снегири", "Все сбудется").

Старый Новый год по-французски отметят в усадьбе Влахернское-Кузьминки. Участники оркестра "Бельвиль" и Татьяна Колосова выйдут на сцену с семейным концертом. Дети и взрослые смогут музицировать вместе с артистами. Организаторы напоминают, что на встрече приветствуются карнавальные костюмы. В программе также хороводы и дегустация блинов по французским рецептам.

Билеты на мероприятие платные

В субботу гостям павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ предлагается посетить творческий вечер дуэта Вадика Королева и Евгении Поповой, которые обещают своим зрителям стихи, французский шансон и танго. В воскресенье там же состоится просмотр и обсуждение фрагментов советской комедии "Старый Новый год". Москвовед и экскурсовод Татьяна Воронцова расскажет, где именно в столице снимались сцены из этого фильма.

Старый Новый Дом со львом

В галерее-мастерской "Выхино" 13 января откроется выставка "Старый Новый Дом со львом". Экспозиция познакомит с уникальным музеем народной монументальной живописи "Дом со львом", созданным на основе деревенского дома с расписным интерьером 1910 года в селе Поповка Саратовской области. Живописные мифологические сюжеты, созданные неизвестным крестьянским мастером, занимают более 100 кв. м. Рисунки в доме - пример народной иконописи, или так называемой наивной живописи.