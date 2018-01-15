МОСКВА 15 января. /ТАСС/. Полицейские в Москве расследуют дело о мошенничестве на 45 млн рублей, возбужденное по заявлению потерпевшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина, сообщивший, что в прошлом году заключил договор займа на сумму 45 млн рублей", - рассказал собеседник агентства. По его словам, неустановленные лица не позднее июля 2017 года, используя подложные правоустанавливающие документы на квартиру, расположенную на Тверской улице, заключили договор займа с потерпевшим на вышеуказанную сумму под залог квартиры, после чего с денежными средствами скрылись и распорядились ими по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.