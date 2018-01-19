Число выданных в Москве разрешений на строительство за год выросло на треть

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московские власти в 2017 году выдали инвесторам 2,3 тыс. разрешений на строительство жилья, офисов и объектов социальной инфраструктуры, что на треть превышает показатель 2016 года. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016-м", - написал мэр на своей странице в Twitter.

В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016-м. Активнее всего развиваются #ТиНАО и территории бывших промзон. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2018 г.

Он уточнил, что активнее всего строительство ведется в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) и на территориях бывших промзон.