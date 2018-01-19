Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число выданных в Москве разрешений на строительство за год выросло на треть

Москва
19 января, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Сергей Собянин добавил, что активнее всего строительство ведется в Троицком и Новомосковском административных округах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московские власти в 2017 году выдали инвесторам 2,3 тыс. разрешений на строительство жилья, офисов и объектов социальной инфраструктуры, что на треть превышает показатель 2016 года. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016-м", - написал мэр на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что активнее всего строительство ведется в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) и на территориях бывших промзон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В совете школы в Бурятии заявили, что напавший на учеников ранее не вызывал опасений
6
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
7
Лавров: сообщения о выводе российских военных в Африне были опровергнуты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама