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Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева

Москва
20 января, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что там должны построить новый микрорайон в рамках программы реновации

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о покупке земель у Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева для строительства там нового жилья в рамках программы реновации. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"По центру Хруничева никаких решений пока не принято под реновацию. Даже пока не обсуждается", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что мэрия Москвы рассматривает возможность покупки части земель у Центра Хруничева для строительства жилья в рамках программы реновации. Сообщалось, что если стороны договорятся, то в районе Филевского парка может появиться новый микрорайон, на строительство которого потребуется около 75 млрд рублей.

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