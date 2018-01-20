Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о покупке земель у Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева для строительства там нового жилья в рамках программы реновации. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"По центру Хруничева никаких решений пока не принято под реновацию. Даже пока не обсуждается", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что мэрия Москвы рассматривает возможность покупки части земель у Центра Хруничева для строительства жилья в рамках программы реновации. Сообщалось, что если стороны договорятся, то в районе Филевского парка может появиться новый микрорайон, на строительство которого потребуется около 75 млрд рублей.