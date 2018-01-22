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Почти 90% нормы осадков выпало в Москве за первые три недели января

Москва
22 января, 16:21 UTC+3

С начала месяца высота снежного покрова в столице увеличилась до 18-22 см

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московским сугробам все еще не хватает 8-12 см до нормы, хотя за первые три недели в столице выпало 88% от месячной нормы осадков. Такие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра.

"В Москве средняя температура первых трех недель января на 5,3 градуса превышает климатическую норму. Осадков за это время выпало 37 мм, или 88% от нормы. Высота снежного покрова в городе увеличилась до 18-22 см, при норме 30 см", - говорится в сообщении.

В то же время в начале этой недели, по данным Гидрометцентра, погода в столице будет соответствовать календарю. А вот во второй половине недели вновь стане ветрено, пойдет снег, и потеплеет. Если до среды в городе прогнозируется -7...-9 градусов, то в пятницу и субботу уже -2...-7 градусов. В воскресенье, согласно предварительному прогнозу, столбики термометров могут перешагнуть нулевую отметку. 

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